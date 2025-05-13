Hakkari'de öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
Hakkari'de öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı.
Hakkari'de öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı.
Akbulut köyü Demirli mezrasına giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 30 K 0155 plakalı öğrenci servisi minibüsü, Hakkari-Van kara yolunun Arslankaya Tüneli yakınında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve 7 öğrenci yaralandı.
Ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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