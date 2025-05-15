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        Hakkari, Van ve Bitlis'te yüksek kesimlerde kar etkili oldu

        Hakkari, Van ve Bitlis'te etkili olan sağanağın ardından yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:21 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:39
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        Hakkari, Van ve Bitlis'te yüksek kesimlerde kar etkili oldu
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        Hakkari, Van ve Bitlis'te etkili olan sağanağın ardından yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

        Hakkari'de iki gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Kar dolayısıyla 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı ve civarındaki dağlar ile Berçelan bölgesindeki yüksek kesimler beyaza büründü.

        Van'ın Başkale ilçesindeki 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı ve çevresindeki yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

        Bölgede yaşayan vatandaşlar, mayısta yağan kar nedeniyle şaşırdıklarını belirtti.

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde de kar nedeniyle Nemrut Dağı ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

        Hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşanan bölgede İl Özel İdaresi ekipleri, Nemrut Krater Gölü yolunu kardan temizledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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