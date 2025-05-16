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        Hakkari'de derede kaybolan genci arama çalışmaları 7. gününde de sürdü

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Avaşin Deresi'nde kaybolan genci arama çalışmaları 7. gününde de devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 16:11 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:11
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        Hakkari'de derede kaybolan genci arama çalışmaları 7. gününde de sürdü
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Avaşin Deresi'nde kaybolan genci arama çalışmaları 7. gününde de devam etti.

        Arkadaşlarıyla 10 Mayıs'ta piknik yapmak için gittiği Dağlıca Bölgesi'ndeki Yeşiltaş köyü yakınlarında girdiği derede akıntıya kapılan 16 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmaları sürüyor.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, itfaiye ve jandarma personeli, Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibi, Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi, Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı 18 kişilik özel ekip, dere ve çevresinde iş makineleri, ipli geçiş sistemleri ve özel tarama cihazlarıyla arama yapıyor.

        Derenin debisinin yüksek olduğu bölgelerde kontrollü ilerleyen ekiplerin çalışmalarına, askeri helikopterle de havadan destek veriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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