Hakkari'de derede kaybolan genci arama çalışmaları 7. gününde de sürdü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Avaşin Deresi'nde kaybolan genci arama çalışmaları 7. gününde de devam etti.

Arkadaşlarıyla 10 Mayıs'ta piknik yapmak için gittiği Dağlıca Bölgesi'ndeki Yeşiltaş köyü yakınlarında girdiği derede akıntıya kapılan 16 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmaları sürüyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, itfaiye ve jandarma personeli, Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibi, Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi, Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı 18 kişilik özel ekip, dere ve çevresinde iş makineleri, ipli geçiş sistemleri ve özel tarama cihazlarıyla arama yapıyor.

Derenin debisinin yüksek olduğu bölgelerde kontrollü ilerleyen ekiplerin çalışmalarına, askeri helikopterle de havadan destek veriliyor.