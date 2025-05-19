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        Yüksekova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 13:31 Güncelleme: 19.05.2025 - 13:39
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        Yüksekova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, Gençlik Merkezi'nin spor salonunda gerçekleştirildi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, 19 Mayıs 1919'da İstanbul'un işgali üzerine zorlu bir yolculuğa çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Anadolu'ya özgürlük ve güven tohumları ekişinin yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

        Yılmaz, "Atatürk'ün başlattığı milli mücadele, atalarımızdan bizlere, bizlerden de gelecek nesillere birlik ve beraberlik duygusunu aşılayan çok kıymetli bir mirastır." dedi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün yıl boyunca gerçekleştirdiği faaliyetlerin sinevizyon gösterisiyle katılımcılara izletildiği programda, Gençlik Merkezi Müzik Korosu sahne alarak şarkılar seslendirdi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren wushu, taekwondo, güreş ve eskrim dallarındaki sporcuların gösterileriyle sona eren programa Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Garnizon Komutanı Albay Uğur Öz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Nadir Bilbay, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve ilçe sakinleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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