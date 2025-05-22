Hakkarili çocuklara go-kart araçlarıyla trafik eğitimi

SAYİM HARMANCI - Hakkari'de ilk ve ortaokul öğrencileri, şehir içi trafikte bulunan bütün donatıların yer aldığı, go-kart araçları ve bisikletlerle zenginleştirilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda aldıkları eğitimle trafik bilinci kazanıyor.

Hakkari Belediyesince kentteki çocuklara trafik bilinci kazandırmak amacıyla 3 yıl önce Bulak Mahallesi'nde 1100 metrekare alanda yapılan park, bisiklet ve mini araç yolları, trafik ışıkları, tabelalar, sinyalizasyonlu kavşaklar, üst geçit, tribün ve yaya geçitlerinin bulunduğu tam donanımlı bir eğitim alanına dönüştürüldü.

İl Milli Eğitim ve İl Emniyet Müdürlükleri ile belediyenin imzaladığı protokol kapsamında, 10 go-kart ve 10 bisikletle zenginleştirilen parkta öğrencilere yönelik trafik eğitimine başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, servislerle okullarından alınan ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik konusuyla ilgili bilgi verdikten sonra trafik kurallarını ve işaretlerini anlatıyor.

Daha sonra bisiklet ve go-kartları kullanarak parkurdaki minyatür yol ve kavşaklardan geçen öğrenciler, öğrendikleri bilgileri pekiştirme imkanı buluyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, AA muhabirine, ilgili kurumlarla yaptıkları protokol kapsamında öğrencilerin parkta uygulamalı eğitim alma imkanı bulduğunu söyledi. Trafik ekiplerinin çocuklara hem teorik hem de uygulamalı eğitim verdiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu: "Ekipler, öğrencilerimize trafik kurallarını en küçük detayına kadar anlatıyor. Ayda 2 bin 700 öğrencimize bu eğitim verilecek. Buradaki parkurda, minyatür bir şehirde olması gereken trafik alanı oluşturulmuş. Trafik ışıkları, yaya geçitleri, virajlar, şehir içinde ve şehir dışında karşılaşabilecekleri tüm detaylar, trafik levhaları mevcut. Çocuklarımız uygulamalı olarak bu eğitimi alıyor. Bu eğitimin çocuklarımıza çok şey katacağını düşünüyoruz." - "Çocuklarımızın her konuda donanımlı hale gelmelerini amaçlıyoruz" Yılmaz, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin kademeli bir şekilde uygulanmaya başlandığını anlatanrak, şunları kaydetti: "Bu modelle amaç, bireyi çok yönlü, bütüncül bir eğitim anlayışıyla yetiştirmektir. Çocuklarımızın sadece akademik yönlerini değil, bununla birlikte kişisel gelişimine de katkı sağlamayı, her konuda donanımlı hale gelmelerini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda trafik eğitimi almalarını da sağlıyoruz. Çocuklarımız ileride sürücü adayı olacaklar. Bu eğitimi yerinde almaları bizim için çok önemli. Ülkemizde ve dünyada her yıl trafik kazalarından kaynaklı binlerce insan hayatını kaybediyor. Trafik kazalarının nedenlerine baktığımız zaman genellikle trafik kurallarına uyulmaması olduğunu görüyoruz. 'Ağaç yaş iken eğilir' düsturundan yola çıkarak çocuklarımızı bilinçlendiriyoruz."