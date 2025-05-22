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        Hakkari'de cami inşaatına destek için "hayır çarşısı" etkinliği düzenlendi

        Hakkari'de, yapımı devam eden Hacı Sait Camisinin inşaat çalışmalarına destek sunmak için Türkiye Diyanet Vakfı ve İl Müftülüğünce "hayır çarşısı" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 16:37 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:37
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        Hakkari'de cami inşaatına destek için "hayır çarşısı" etkinliği düzenlendi
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        Hakkari'de, yapımı devam eden Hacı Sait Camisinin inşaat çalışmalarına destek sunmak için Türkiye Diyanet Vakfı ve İl Müftülüğünce "hayır çarşısı" etkinliği yapıldı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, eski belediye binasının bulunduğu alanda düzenlenen etkinliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, el emeği ürünlerin ve çeşitli yiyeceklerin yer aldığı stantları gezdi.

        Görevliler ve vatandaşlarla sohbet eden Çelik, bu tür organizasyonların hem toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini hem de dini ve kültürel mirasa sahip çıkılmasına vesile olduğunu belirtti.

        Çelik, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
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        Galeri

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