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        Hakkari'de öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğrenci taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 09:58 Güncelleme: 23.05.2025 - 10:16
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        Hakkari'de öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğrenci taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

        Sertip D. idaresindeki 30 D 2044 plakalı öğrenci servisi, Altınsu köyü Bermeş mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki 13 öğrenci, ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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