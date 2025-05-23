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        Hakkari'de "Yöresel Ot Festivali" düzenlendi

        Hakkari'de dağlarda yetişen otlarla hazırlanan yemeklerin sergilendiği "Yöresel Ot Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 16:46 Güncelleme: 23.05.2025 - 17:07
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        Hakkari'de "Yöresel Ot Festivali" düzenlendi
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        Hakkari'de dağlarda yetişen otlarla hazırlanan yemeklerin sergilendiği "Yöresel Ot Festivali" düzenlendi.

        Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Doğanın kalbinde lezzetin izinde" sloganıyla Mehmet Akif Ersoy Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde festival düzenlendi.

        Mesleki eğitim kurumlarının öğrenci ve usta öğreticileri tarafından hazırlanan yöresel yemekler ve dağlarda toplanan otların sergilendiği festival, ilgi gördü.

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, programda, bölgenin zengin doğasının ve üretken insanının gücünü yansıtan anlamlı bir organizasyon vesilesiyle bir araya geldiklerini söyledi.

        Yöresel Ot Festivali'nin ilkini büyük bir heyecan ve gururla gerçekleştirdiklerini belirten Çelik, "Hakkari sadece dağları, yaylaları ve eşsiz manzaralarıyla değil, aynı zamanda binlerce yıllık geçmişi, köklü mutfak kültürü ve endemik bitki çeşitliliğiyle Türkiye'nin yükselen değeri haline gelmektedir. Bu değeri görünür kılmak, yerel zenginliklerimizi geleceğe taşımak ve bu topraklara ait olanı marka haline getirmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz." dedi.

        Mesleki eğitim kurumlarının büyük bir çaba ve özveriyle yürüttüğü çalışmalar sayesinde kentin gastronomi potansiyelinin gün yüzüne çıkarıldığını ifade eden Çelik, şöyle devam etti:

        "Mesleki eğitim merkezlerimizin gastronomi bölümü öğretmen ve öğrencileri köy köy dolaşarak, yaşlılarımızla sohbet ederek, unutulmaya yüz tutmuş tarifleri derleyip kayıt altına almışlar. Bu süreçte 130'a yakın özgün yemek tespit edilmiş, tarifler oluşturulmuş, görsellerle desteklenmiş ve Türk Patent ve Marka Kurumu'na coğrafi işaret başvuruları yapılmıştır. Bugün itibariyle Çukurca organik tahini, Yüksekova Çirek Peyniri, 9 yöresel yemeğimiz ve 16 Hakkari kilimimiz resmi olarak tescillenmiş ve Hakkari'mizin adı daha güçlü bir şekilde duyurulmaya başlanmıştır."

        Festivalin doğadan sofraya uzanan üretim zincirini uygulamalı olarak gözler önüne seren bir vitrin olacağını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

        "Kenger kavurmasından ışkın salatasına, mendili otlu peynirden çiriş böreğine, helizli yumurtadan siyabo çorbasına, ısırgan çorbasına, ısırgan pilavına, vazpula ayran aşına, sumalıh keşkeke, kapari turşusuna kadar pek çok yöresel ot yemeğini deneyimleme fırsatı bulacaksınız. Pirinç pilavına bile otun yakışması, onun lezzetini artırması buradaki gastronomi kültürünün ne kadar zengin olduğunun yegane örneklerinden biridir. Yüzlerce öğrencimizin, öğretmenimizin kadın üreticilerimizin ve yerel girişimcilerimizin ortak emeğiyle hayat bulan bu festival, sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda istihdama, kırsal kalkınmaya ve gastronomi turizmine açılan güçlü bir kapıdır."

        Yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni Şükrü Gürses de okulun konferans salonunda coğrafi işaret alan ürünler ve dağlarda toplanan otlarla ilgili sunum yaptı.

        Öğrencilerden oluşan folklor ekibinin sunduğu gösterinin ardından katılımcılara yöresel otlarla hazırlanan yemekler ikram edildi, yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar gezildi.

        Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan, Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, İl Müftüsü Hüseyin Okuş, İl Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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