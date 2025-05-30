Çukurca'da yıl sonu sergisi düzenlendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Halk Eğitimi ve Aile Destek Merkezlerince yıl sonu sergisi düzenlendi.

Spor salonunda gerçekleştirilen sergide konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Taşkın, kurslar sayesinde vatandaşların yeteneklerini geliştirme fırsatı bulduğunu söyledi.

Etkinliklerin önemli olduğunu belirten Taşkın, "Bu tür etkinlikler toplumumuzu bir araya getirir ve kültürel zenginliğimizi teşvik eder. Buradaki arkadaşlar aldıkları eğitimlerle kendilerine yeni bir kapı açıyorlar. Serginin organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür ederim. Katılımcılara da sanatsal çalışmaları için başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Kaymakam Mert Kumcu ve beraberindekiler, sergiyi gezdi, kursiyerlerin hazırladığı ürünleri inceledi.