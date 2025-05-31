Hakkari'de şap hastalığına karşı denetimler sürüyor

Yol kontrol noktalarında dezenfekte çalışması yürüttüklerini belirten Konukçu, "Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketliliği kesinlikle olmayacak. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanıyor. Vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyor ve bilgilendiriyoruz." dedi.

Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner Abdullah Konukçu, Derecik ilçesinde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle bölgedeki tüm hayvan hareketlerinin geçici olarak durdurulduğunu söyledi.

Polis ve jandarma uygulama noktalarında görevlendirilen veterinerler, hayvan taşımacılığı yapan araçları dezenfekte etti.

Bu kapsamda, Yüksekova ilçesinde küçük ve büyükbaş hayvanlara aşı yapıldı, hayvan sahipleri bilgilendirildi.

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