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        Hakkari'de jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uygulamada 189 araç denetlendi, 256 kişinin sorgusu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 21:56 Güncelleme: 03.06.2025 - 21:58
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        Hakkari'de jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uygulamada 189 araç denetlendi, 256 kişinin sorgusu yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma trafik ekipleri, Yüksekova-Esendere kara yolunda dedektör köpeklerle yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi.

        Uygulamada 189 aracı denetleyen ve 256 kişinin sorgulamasını yapan ekipler, kurallara uymadığı tespit edilen 5 araç sürücüsüne 41 bin 505 lira idari ceza uyguladı, 1 aracı trafikten men etti.

        Ekipler, ayrıca sürücülere trafik işaretlerine ve kurallarına uyması, yolculara da emniyet kemeri takmaları konularında bilgilendirme yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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