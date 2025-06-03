Hakkari'de jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uygulamada 189 araç denetlendi, 256 kişinin sorgusu yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma trafik ekipleri, Yüksekova-Esendere kara yolunda dedektör köpeklerle yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi.

Uygulamada 189 aracı denetleyen ve 256 kişinin sorgulamasını yapan ekipler, kurallara uymadığı tespit edilen 5 araç sürücüsüne 41 bin 505 lira idari ceza uyguladı, 1 aracı trafikten men etti.

Ekipler, ayrıca sürücülere trafik işaretlerine ve kurallarına uyması, yolculara da emniyet kemeri takmaları konularında bilgilendirme yaptı.