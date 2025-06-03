Hakkari'de jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uygulamada 189 araç denetlendi, 256 kişinin sorgusu yapıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uygulamada 189 araç denetlendi, 256 kişinin sorgusu yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma trafik ekipleri, Yüksekova-Esendere kara yolunda dedektör köpeklerle yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi.
Uygulamada 189 aracı denetleyen ve 256 kişinin sorgulamasını yapan ekipler, kurallara uymadığı tespit edilen 5 araç sürücüsüne 41 bin 505 lira idari ceza uyguladı, 1 aracı trafikten men etti.
Ekipler, ayrıca sürücülere trafik işaretlerine ve kurallarına uyması, yolculara da emniyet kemeri takmaları konularında bilgilendirme yaptı.
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