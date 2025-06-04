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        Hakkari'de tırın dorsesinde 66 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'de bir tırın dorsesinin altına gizlenmiş 66 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 21:43 Güncelleme: 04.06.2025 - 21:53
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        Hakkari'de tırın dorsesinde 66 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Hakkari'de bir tırın dorsesinin altına gizlenmiş 66 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

        Hakkari-Şırnak kara yolunda şüphe üzerine durdurulan tırda dedektör köpek ile yapılan aramada dorsenin altındaki demir bloklara gizlenmiş 66 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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