Hakkari'de dağlık alanda düşüp yaralanan kişi ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
Hakkari'de dağlık alanda düşüp yaralanan kişi, ekiplerce ulaştırıldığı ambulansla hastaneye götürüldü.
Hakkari'de dağlık alanda düşüp yaralanan kişi, ekiplerce ulaştırıldığı ambulansla hastaneye götürüldü.
Oğul köyü kırsalında ot toplamaya giden S.K, dağlık alanda düşüp yaralandı.
Yanındakilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, JAK, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, dron yardımıyla yerini tespit ettikleri S.K'yi, bir süre sedyeyle taşıyarak ambulansın bulunduğu noktaya getirdi.
Ayağında ve kafasında kırık olduğu öğrenilen kişi, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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