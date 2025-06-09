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        Hakkari'de dağlık alanda düşüp yaralanan kişi ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

        Hakkari'de dağlık alanda düşüp yaralanan kişi, ekiplerce ulaştırıldığı ambulansla hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 16:43 Güncelleme: 09.06.2025 - 16:43
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        Hakkari'de dağlık alanda düşüp yaralanan kişi ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
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        Hakkari'de dağlık alanda düşüp yaralanan kişi, ekiplerce ulaştırıldığı ambulansla hastaneye götürüldü.

        Oğul köyü kırsalında ot toplamaya giden S.K, dağlık alanda düşüp yaralandı.

        Yanındakilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, JAK, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, dron yardımıyla yerini tespit ettikleri S.K'yi, bir süre sedyeyle taşıyarak ambulansın bulunduğu noktaya getirdi.

        Ayağında ve kafasında kırık olduğu öğrenilen kişi, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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