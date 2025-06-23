Hakkari'de dağcılar 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na tırmandı

Hakkari'de bir grup dağcı, 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na tırmanış yaptı.

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) tarafından organize edilen etkinlikte 7 kişilik dağcı grubu, Gıyasettin Tatlı'nın rehberliğinde Depin mevkisinden tırmanışa başladı.

Yaklaşık 6 saatlik tırmanışın ardından kamp alanına ulaşan dağcılar, geceyi Sümbül Mağarası'nda geçirdi.

Sabah saatlerinde tekrar tırmanışa başlayan ve büyük bölümü kayalık olan dağın zirvesine çıkan dağcılar, bir süre bekledikten sonra inişe geçti.

Tatlı, kentin doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

Tırmanışa başladıktan yaklaşık 6 saat sonra kamp alanına ulaştıklarını ifade eden Tatlı, "Geceyi burada geçirdikten sonra sabah saatlerinde tırmanışa devam ettik ve 3,5 saat sonra zirveye ulaştık. Dönüşte tekrar kamp alanında konakladık ve sabah saatlerinde inişe geçerek Depin'e ulaştık. Kamp ve teknik malzemelerimizi yanımızda taşıdığımız için özellikle kayalık alanlarda oldukça zorlandık. Ancak bu zorluğa değdi." dedi.