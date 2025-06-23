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        Hakkari'de dağcılar 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na tırmandı

        Hakkari'de bir grup dağcı, 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na tırmanış yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 20:37 Güncelleme: 23.06.2025 - 21:37
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        Hakkari'de dağcılar 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na tırmandı
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        Hakkari'de bir grup dağcı, 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na tırmanış yaptı.

        Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) tarafından organize edilen etkinlikte 7 kişilik dağcı grubu, Gıyasettin Tatlı'nın rehberliğinde Depin mevkisinden tırmanışa başladı.

        Yaklaşık 6 saatlik tırmanışın ardından kamp alanına ulaşan dağcılar, geceyi Sümbül Mağarası'nda geçirdi.

        Sabah saatlerinde tekrar tırmanışa başlayan ve büyük bölümü kayalık olan dağın zirvesine çıkan dağcılar, bir süre bekledikten sonra inişe geçti.

        Tatlı, kentin doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

        Tırmanışa başladıktan yaklaşık 6 saat sonra kamp alanına ulaştıklarını ifade eden Tatlı, "Geceyi burada geçirdikten sonra sabah saatlerinde tırmanışa devam ettik ve 3,5 saat sonra zirveye ulaştık. Dönüşte tekrar kamp alanında konakladık ve sabah saatlerinde inişe geçerek Depin'e ulaştık. Kamp ve teknik malzemelerimizi yanımızda taşıdığımız için özellikle kayalık alanlarda oldukça zorlandık. Ancak bu zorluğa değdi." dedi.

        CİSAD üyesi Mazlum Tekçe de her yıl düzenledikleri Sümbül Dağı tırmanışını bu yıl da başarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, etkinliğe destek sunan herkese teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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