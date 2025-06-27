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        Ankaralı polis memuru, "ikinci memleketim" dediği Hakkari'nin güzelliklerini tanıtıyor

        SAYİM HARMANCI - Hakkari'de 5 yıldır görev yapan polis memuru Osman Altunyurt, mesaisi dışında doğal güzellikleri, tarihi mekanları ve yörenin günlük yaşamını fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarından paylaşarak kentin tanıtımına katkı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 12:09 Güncelleme: 27.06.2025 - 12:09
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        Ankaralı polis memuru, "ikinci memleketim" dediği Hakkari'nin güzelliklerini tanıtıyor
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        SAYİM HARMANCI - Hakkari'de 5 yıldır görev yapan polis memuru Osman Altunyurt, mesaisi dışında doğal güzellikleri, tarihi mekanları ve yörenin günlük yaşamını fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarından paylaşarak kentin tanıtımına katkı sunuyor.

        Hakkari Emniyet Müdürlüğüne 2020'de atanan Ankaralı Altunyurt, 3 yıllık zorunlu hizmet süresinde farklı şubelerde görev yaptı.

        İki yıldır gönüllü kaldığı kentte Valilik Basın ve Medya Bürosu'nda görevini sürdüren Altunyurt, "ikinci memleketim" dediği Hakkari'de insanların yakın ilgisi ve samimiyetinden etkilendi.

        Yöre sakinleriyle kurduğu ilişkiyle takdir toplayan Altunyurt, mesaisinin dışında kentin doğal güzelliklerini, tarihi mekanlarını ve yaylalarını gezerek fotoğraf ve video çekmeye başladı.

        Çektiği görselleri sosyal medya hesabından paylaşan Altunyurt, kırsalda denk geldiği çocuklara da makinesini vererek fotoğraf çekmelerini sağlıyor.

        Cennet-Cehennem Vadisi'ndeki göçerlerle bir araya gelip yaşantılarını fotoğraflayan Altunyurt, AA muhabirine, fotoğraf tutkusu olduğu için eğitim aldığını, kente atandıktan sonra da gezmeye başladığını söyledi.

        Hakkari'de insanların yakın ilgisi ve misafirperverliğinden çok etkilendiğini anlatan Altunyurt, "Batıdaki insanlara tavsiyem Hakkari'deki doğadan ziyade yöre insanının kalbini, yüreğini, şefkatini, samimiyetini, özellikle hoşgörüsünü görsünler. Gezdiğim süre zarfında çok değişik şeyler yaşadım. Çukurca ilçesinde bir eve gittim. Boş bir oda vardı. Bu odanın ne işe yaradığını sordum. O odanın misafirler için ayrıldığını söylediler. Bu çok güzel bir şey. Gezdiğim, gördüğüm yerleri olduğu gibi yansıtmayı amaçlıyorum." diye konuştu.

        - "Hakkari ikinci memleketim oldu diyebilirim"

        Rastgele köylere gittiğini, insanlarla tanışıp sohbet ettiğini belirten Altunyurt, şunları kaydetti:

        "Kentin doğal güzelliklerini, örf ve adetlerini, kültürünü, yaşam biçimini, insanların yaşayış tarzını fotoğraflıyorum. Doğallıklarını yansıtmaya çalışıyorum. Buraya ulaşamayan, göremeyen insanların görmesi için paylaşımlar yapıyorum. Kentin tanıtımına katkıda bulunmaya çalışıyorum. Dağ, taş, dere, tepe demeden her yeri gezdim. Çok güzel bir yer. Kesinlikle görülmeye değer. Yöre halkına çok alıştım. Tabii ki bu onların sıcaklığı ve samimiyetinden kaynaklanıyor. Hakkari ikinci memleketim oldu diyebilirim. En çok etkilendiğim şey insanların misafirperverliği, şefkati ve hoşgörüsü. Gittiğim yerlerde çocuklar fotoğraf makinesini çok merak ediyor. Ben de makineyi veriyorum, öğretiyorum. Çektikleri fotoğraflara birlikte bakıyoruz. Çok güzel bir muhabbetimiz oluyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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