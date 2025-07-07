Milli Savunma Bakanı Güler, Hakkari'de şehit uğurlama töreninin ardından konuştu:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenen 12 askerin şehit olmasına ilişkin, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olay, başlattığımız idari tahkikat ile en ince ayrıntısına kadar incelenecektir." dedi.

Bakan Güler, Hakkari'deki şehit uğurlama töreninin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti.

Güler, burada yaptığı konuşmada, dün, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 28 Mayıs 2022'de şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un aziz naaşına ulaşmak için komandolar tarafından bir mağarada arama tarama faaliyetinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Faaliyet esnasında komandoların metan ve karbonmonoksit gazından etkilendiğini belirten Güler, "Gazdan etkilenen ve mağaradan çıkarılan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edildiği esnada mağarada kalan silah arkadaşlarımız için AFAD ve Türkiye Kömür İşletmeleri tahliye ekipleri ile koordineli bir şekilde kapsamlı bir çalışma da başlatılmıştır." diye konuştu.