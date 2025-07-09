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        Hakkari'de bocce grup müsabakaları başladı

        Hakkari'de Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Etap 4. Grup Bocce müsabakaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 16:13 Güncelleme: 09.07.2025 - 16:21
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        Hakkari'de bocce grup müsabakaları başladı
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        Hakkari'de Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Etap 4. Grup Bocce müsabakaları başladı.

        Merzan Futbol Sahası'nda düzenlenen organizasyona 11 ilden, 20 takım, 110 sporcu katıldı.

        İlk günkü müsabakaların ardından düzenlenen açılış seremonisinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Sabri Demir, yaptığı konuşmada, farklı şehirlerden sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Kentte daha önce de bu müsabakaları yaptıklarını belirten Demir, "Önceki müsabakalara katılan tüm kafileler buradan memnun ayrıldı. Biz de bu organizasyonun mutluluğunu ve heyecanın sizlerle paylaşıyoruz. Müsabakalardaki tüm sporculara başarılar diliyorum." dedi.

        Müsabakalar üç gün sürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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