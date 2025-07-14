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        AK Parti Hakkari teşkilatından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama

        AK Parti Hakkari İl Teşkilatı tarafından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 12:51 Güncelleme: 14.07.2025 - 12:51
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        AK Parti Hakkari teşkilatından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama
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        AK Parti Hakkari İl Teşkilatı tarafından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin basın açıklaması yapıldı.

        Öğretmenevinin toplantı salonunda teşkilat üyeleri adına açıklama yapan İl Başkanı Zeydin Kaya, AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda ülkenin geleceğine dair tarihi önemdeki gelişmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandığını anımsattı.

        Kaya, yaşanan tarihi gelişmelerin AK Parti teşkilatları ve Cumhur İttifakı olarak kendilerine büyük sorumluluk yüklediğini belirtti.

        Bu farkındalıkla ülkenin birliği, beraberliği ve kardeşliği için durmadan, yorulmadan çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

        "Bu önemli dönemin ilk çalışması olarak hafta boyunca evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek şanlı Türk bayraklarımızla milletimizle beraber olacağız. Bu haftanın tarihimiz açısından bir başka önemli hususiyeti de vardır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde o gece nasıl millet olarak bir ve beraber olmuşsak yine aynı ruhla hafta boyunca yapacağımız çalışmalarla bu ülkede kardeşliğin siyasi takipçileri olduğumuzu en üst düzeyde milletimizle paylaşacağız."

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