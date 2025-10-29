Çukurca'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenle kutlandı.
İlçe stadında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Emre Cebeci'nin günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.
Öğrencilerin şiirler okuduğu ve gösteri sunduğu program, tören geçişiyle sona erdi.
Programa, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Deniz, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
