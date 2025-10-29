Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Çukurca'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 13:52 Güncelleme: 29.10.2025 - 13:52
        Çukurca'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi
        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenle kutlandı.

        İlçe stadında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Emre Cebeci'nin günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

        Öğrencilerin şiirler okuduğu ve gösteri sunduğu program, tören geçişiyle sona erdi.

        Programa, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Deniz, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

