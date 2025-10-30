Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de 15 kilo 255 gram esrar ele geçirildi

        Hakkari'de bahçeye gizlenmiş 2 çuvalda 15 kilo 255 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 23:35 Güncelleme: 30.10.2025 - 23:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de 15 kilo 255 gram esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'de bahçeye gizlenmiş 2 çuvalda 15 kilo 255 gram esrar ele geçirildi.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli S.Y’nin merkeze bağlı Aksu köyü Çiçekli mezrasında uyuşturucu imal ve ticareti yaptığına ilişkin bilgi üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelinin evi ve eklentilerinde yapılan aramalarda bahçeye gizlenmiş 2 çuvalda 15 kilo 255 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.Y, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pakistan ile Afganistan anlaştı
        Pakistan ile Afganistan anlaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Rusya'dan Burevestnik açıklaması
        Rusya'dan Burevestnik açıklaması
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"

        Benzer Haberler

        Gönüllüler sınır köylerinde yaptıkları etkinliklerle çocukların yüzünü güld...
        Gönüllüler sınır köylerinde yaptıkları etkinliklerle çocukların yüzünü güld...
        Hakkari'de sağlık ekipleri, sınırda kanser taraması yaptı
        Hakkari'de sağlık ekipleri, sınırda kanser taraması yaptı
        Hakkari'de Cumhuriyet Bayramı kortej yürüyüşüyle kutlandı
        Hakkari'de Cumhuriyet Bayramı kortej yürüyüşüyle kutlandı
        Çukurca'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi
        Çukurca'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi
        Yüksekova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi
        Yüksekova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi
        Van-Hakkari kara yolundaki kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa...
        Van-Hakkari kara yolundaki kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa...