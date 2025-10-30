Hakkari'de 15 kilo 255 gram esrar ele geçirildi

Şüphelinin evi ve eklentilerinde yapılan aramalarda bahçeye gizlenmiş 2 çuvalda 15 kilo 255 gram esrar ele geçirildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli S.Y’nin merkeze bağlı Aksu köyü Çiçekli mezrasında uyuşturucu imal ve ticareti yaptığına ilişkin bilgi üzerine çalışma başlattı.

