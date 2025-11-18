Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

        18.11.2025 - 17:54
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam Hakkari'de ziyaretlerde bulundu
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

        Programlara katılmak üzere kente gelen Çam, Valiliği ziyaret ederek Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'i makamında ziyaret etti.

        Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya gelen Çam, yaptığı konuşmada, kentte ilk kez geldiğini ve bundan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Hem dünyada hem de Türkiye yeni bir dönemin başladığını belirten Çam, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımız büyük açılımlar, büyük atılımlar yapıyor. İnşallah bu Terörsüz Türkiye süreci başarılı bir şekilde ilerleyecek, ilerlemesi gerekiyor artık. Yıllardır Cumhurbaşkanımızın dokunmadığı dağ, dokumadığı ova, dokunmadığı sular kalmadı. Her yerde büyük yatırımlar yaptı, yapmaya devam ediyor."

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin unutulmaması gerektiğine vurgu yapan Çam, "Her gün ortalama 550 yeni daire inşa eden bir Türkiye var. Bugüne kadar 350 bin daire tamamlandı ve teslim edildi. Burası da en iyi yatırıma, en güzel hizmete layık olan bir şehrimiz." diye konuştu.

        AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya da Çam'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

