Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

Programlara katılmak üzere kente gelen Çam, Valiliği ziyaret ederek Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'i makamında ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya gelen Çam, yaptığı konuşmada, kentte ilk kez geldiğini ve bundan mutluluk duyduğunu söyledi.

Hem dünyada hem de Türkiye yeni bir dönemin başladığını belirten Çam, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız büyük açılımlar, büyük atılımlar yapıyor. İnşallah bu Terörsüz Türkiye süreci başarılı bir şekilde ilerleyecek, ilerlemesi gerekiyor artık. Yıllardır Cumhurbaşkanımızın dokunmadığı dağ, dokumadığı ova, dokunmadığı sular kalmadı. Her yerde büyük yatırımlar yaptı, yapmaya devam ediyor."

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin unutulmaması gerektiğine vurgu yapan Çam, "Her gün ortalama 550 yeni daire inşa eden bir Türkiye var. Bugüne kadar 350 bin daire tamamlandı ve teslim edildi. Burası da en iyi yatırıma, en güzel hizmete layık olan bir şehrimiz." diye konuştu.