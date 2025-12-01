Van'da baraja düşen otomobilde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi defnedildi
Van'ın Gürpınar ilçesinde dün kontrolden çıkarak baraja düşen otomobilde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, Hakkari'de toprağa verildi.
Van-Hakkari kara yolunda dün Zernek Barajı'na düşen otomobilde yaşamını yitiren Cihat Durna, Furkan Berat Özdemir ve Rojhat Durğun'un cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Hayatını kaybedenlerden Özdemir'in cenazesi Yüksekova ilçesi Esenyurt Mahallesi'ndeki TOKİ mezarlığında, Durğun'un cenazesi ise kent merkezindeki Berçelan Mahallesi mezarlığında gözyaşları ve dualar eşliğinde defnedildi.
Özdemir'in cenazesine DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir ve vatandaşlar katıldı.
Durna'nın cenazesi de dün gece saatlerinde Yüksekova ilçesine bağlı İnanlı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
