Hakkari Zapspor, konuk ettiği Doğubayazıt ekibini yendi

Taraftarların ilgi gösterdiği maçı Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, Gençlik Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve Zapspor Kulüp Başkanı Ayhan Tunç da izledi.

Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, konuk ettiği Doğubayazıt FK'yi 1-0 yendi.

