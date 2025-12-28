Habertürk
        Hakkari Zapspor, konuk ettiği Doğubayazıt ekibini yendi

        Hakkari Zapspor, konuk ettiği Doğubayazıt ekibini yendi

        Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, konuk ettiği Doğubayazıt FK'yi 1-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 17:22 Güncelleme: 28.12.2025 - 17:22
        
        

        Hakkari Zapspor, ligin 12. haftasında Doğubayazıt FK'yi konuk etti.

        Merzan Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Hakkari Zapspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Taraftarların ilgi gösterdiği maçı Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, Gençlik Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve Zapspor Kulüp Başkanı Ayhan Tunç da izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

