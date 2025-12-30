Hakkari'de VEDAŞ ekipleri elektrik arızalarına zorlu kış şartlarında müdahale ediyor
Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi arıza ekipleri, Hakkari'deki kırsal alanlarda kışın olumsuz hava koşulları yüzünden meydana gelen arızaları zorlu çalışmayla gideriyor.
Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi arıza ekipleri, Hakkari'deki kırsal alanlarda kışın olumsuz hava koşulları yüzünden meydana gelen arızaları zorlu çalışmayla gideriyor.
Yüksekova ve Derecik ilçelerindeki kırsal alanlarda yoğun kar ve tipi nedeniyle enerji nakil hatlarında arızalar meydana geldi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yoğun kar ve tipiye rağmen yürüttükleri zorlu çalışmayla arızaları giderdi.
Söz konusu bölgelere yeniden enerji akışını sağlayan ekipler, zorlu koşullarda yaptıkları çalışmayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.