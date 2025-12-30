Hakkari'de VEDAŞ ekipleri elektrik arızalarına zorlu kış şartlarında müdahale ediyor

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yoğun kar ve tipiye rağmen yürüttükleri zorlu çalışmayla arızaları giderdi.

Yüksekova ve Derecik ilçelerindeki kırsal alanlarda yoğun kar ve tipi nedeniyle enerji nakil hatlarında arızalar meydana geldi.

