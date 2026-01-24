Hakkari'de kar ve tipide mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalanlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. İlçeye bağlı Adaklı köyü mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarıyla yolda kaldı. Yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye, İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliğine bağlı karla mücadele ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yoğun çalışma sonucu köy yolunu açarak araçları bulundukları yerden çıkardı.

