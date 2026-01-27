Derecik Gümrük Kapısı'nda karla mücadele çalışması yürütüldü
Hakkari'de kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Derecik Sınır Kapısı'nda, Belediye ve Karayolları ekiplerince gece karla mücadele çalışması yürütüldü.
Hakkari'de kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Derecik Sınır Kapısı'nda, Belediye ve Karayolları ekiplerince gece karla mücadele çalışması yürütüldü.
Derecik Belediyesi ile Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması ve güvenliğin sağlanması amacıyla kar temizleme çalışması yaptı.
Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede gece geç saatlere kadar çalışan ekipler, sınır kapısındaki karları temizledi.
Yol güvenliğinin sağlandığı bölgede acil durumlar için ekipler hazır bekletildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.