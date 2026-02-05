Habertürk
        Hakkari'de "Köklerden Geleceğe Teşkilat Çalıştayı" düzenlendi

        Hakkari'de "Köklerden Geleceğe Teşkilat Çalıştayı" düzenlendi

        AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Köklerden Geleceğe Teşkilat Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 16:49 Güncelleme: 05.02.2026 - 16:49
        Hakkari'de "Köklerden Geleceğe Teşkilat Çalıştayı" düzenlendi
        AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Köklerden Geleceğe Teşkilat Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Sümbül Mahallesi'ndeki bir düğün salonundan düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


        Çalıştayda konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Zerrin Arslan, ülke genelinde bu çalıştayları düzenlediklerini söyledi.


        Arslan, "AK Parti Kadın Kolları olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve genel merkezimizin talimatları doğrultusunda bu çalıştayları gerçekleştiriyoruz. Allah nasip ederse 11 Şubat'ta Genel Merkezimizde de programımızı yapacağız." dedi.

        AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva ise geçmiş dönemlerde il ve ilçelerde görev almış kadın kolları başkanları ve yöneticilerin salonda bulunmasının önemini vurguladı.

        Hayva, "Sizler kapı kapı dolaşan, kar kış demeden sahada olan, evladını uyutup toplantıya gelen, büyük emekler veren kadınlarsınız. Çalıştayımıza katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ise konuşmasında birlik ve vefa vurgusu yaptı.

        Kendileriyle yola çıkanları asla yalnız bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarını vurgulayan Kaya, "Şemdinli'den Yüksekova'ya, Esendere'den Durankaya'ya, Büyükçiftlik'ten tüm köy ve mezralarımıza kadar gelen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah yolumuza daha güçlü şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından katılımcıların Hakkari'ye yönelik talepleri dinlendi, görüş ve önerileri yazılı olarak teslim alındı.

        Çalıştaya, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belediye Başkanı Çayan Çiçek ve partililer katıldı.



