        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Hakkari'de "dolandırıcılığa karşı eğitim" başlatıldı

        Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca, Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğinde dolandırıcılığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda eğitim programı başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 20:37 Güncelleme: 11.02.2026 - 20:37
        Hakkari'de "dolandırıcılığa karşı eğitim" başlatıldı
        Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca, Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğinde dolandırıcılığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda eğitim programı başlatıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, programın açılışı Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz'ın katılımlarıyla Fen Lisesi'nde yapıldı.

        Programda öğrencilere, son dönemde yaygınlaşan banka hesabı kiralama, İBAN paylaşımı ve mobil bankacılık bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılması gibi yöntemlerle yapılan internet dolandırıcılığı hakkında bilgi verildi.

        Hazinedaroğlu, yaptığı sunumda dijital ortamda atılan adımların ciddi sorumluluk gerektiğini belirtti.

        Bu sorumluluğun farkında olarak hareket etmenin önemine değinen Hazinedaroğlu, "Dijital ortamda ve finansal işlemlerde yapılan her tercih, doğrudan geleceğinizi etkiler. Sizleri hukuki sonuçlar doğurabilecek ve hayatınızı riske atabilecek her türlü girişimden uzak tutmak en temel önceliğimizdir. Bilinçli, dikkatli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeniz için her zaman yanınızdayız." dedi.

        Banka hesaplarının internet ve sosyal medya dolandırıcılığında, yasa dışı bahis ile kara para faaliyetlerinde sıkça kullanıldığına dikkati çeken Hazinedaroğlu, gençlerin "bir şey olmaz", "herkes yapıyor" gibi söylemlerle kandırıldığını aktardı.

        Yılmaz da söz konusu programın farkındalık yaratma konusunda önemli olduğunu ifade ederek, eğitimden dolayı Hazinedaroğlu'na teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

