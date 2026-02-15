Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Hakkari'de kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolunda zorlu çalışma

        Hakkari'de karla mücadele ekipleri, yer yer kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 20:11 Güncelleme: 15.02.2026 - 20:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolunda zorlu çalışma
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'de karla mücadele ekipleri, yer yer kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.


        Son günlerde etkili olan yağışın ardından kent merkezi ile ilçelerde kapanan köy ve mezra yollarını açan İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmalarını üs bölgelerine ulaşım sağlanan güzergahlarda yoğunlaştırdı.

        Kar kalınlığının bazı noktalarda 3 metreye ulaştığı bölgelerde görev yapan ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen gece gündüz çalışıyor.

        Ekipler, söz konusu yolları da kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?

        Benzer Haberler

        Hakkari Zapspor, konuk ettiği Murat 2020 Gençspor'u yendi
        Hakkari Zapspor, konuk ettiği Murat 2020 Gençspor'u yendi
        Ahırı çöken Zine teyzeye belediye başkanı yeni ahır için destek çıktı
        Ahırı çöken Zine teyzeye belediye başkanı yeni ahır için destek çıktı
        Hakkari'deki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu
        Hakkari'deki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu
        Yüksekova'daki Dilimli Baraj Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu
        Yüksekova'daki Dilimli Baraj Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu
        Derecik'te şelaleler yeniden coştu
        Derecik'te şelaleler yeniden coştu
        Hakkari'de yağış nedeniyle ahır çöktü
        Hakkari'de yağış nedeniyle ahır çöktü