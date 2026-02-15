Hakkari'de kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolunda zorlu çalışma
Hakkari'de karla mücadele ekipleri, yer yer kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Hakkari'de karla mücadele ekipleri, yer yer kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Son günlerde etkili olan yağışın ardından kent merkezi ile ilçelerde kapanan köy ve mezra yollarını açan İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmalarını üs bölgelerine ulaşım sağlanan güzergahlarda yoğunlaştırdı.
Kar kalınlığının bazı noktalarda 3 metreye ulaştığı bölgelerde görev yapan ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen gece gündüz çalışıyor.
Ekipler, söz konusu yolları da kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.