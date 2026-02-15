Hakkari'de kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolunda zorlu çalışma

Hakkari'de karla mücadele ekipleri, yer yer kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.





Son günlerde etkili olan yağışın ardından kent merkezi ile ilçelerde kapanan köy ve mezra yollarını açan İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmalarını üs bölgelerine ulaşım sağlanan güzergahlarda yoğunlaştırdı.



Kar kalınlığının bazı noktalarda 3 metreye ulaştığı bölgelerde görev yapan ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen gece gündüz çalışıyor.



Ekipler, söz konusu yolları da kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.

