        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Hakkari'de Kur'an kursu öğrencileri harçlıklarını Gazzeli çocuklara gönderdi

        Hakkari'de Kur'an kursu öğrencileri, hazırladıkları yardım kolileri ve biriktirdikleri harçlıklarını Gazze'deki çocuklara gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 13:52
        Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Ahmed-i Hani Kur'an kursu öğrencileri, İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şube Başkanı Hüseyin Okuş'u ziyaret etti.

        Minik öğrenciler, Gazzeliler için hazırladıkları yardım kolileri ile harçlıklarını biriktirdikleri kumbaraları Okuş'a teslim etti.

        Öğrencilere teşekkür eden Okuş, "Kur'an kurslarında ahlaklı, inançlı ve diğergamlık duygusuna sahip çocukların yetiştirilmesi ülkemiz ve Müslüman aleminin geleceği için büyük bir nimettir. Çocuklara sahip çıkmalıyız. Kur'an ve Peygamber Efendimizin ahlakıyla yetişmeleri için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Bu duyarlı davranışlarından dolayı çocuklara, teşvik eden öğreticilere ve ailelerine teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

