Hakkari'de kar etkili oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar ulaşımı aksattı.



İlçede aralıklarla yağan sağanak, sabah yerini kar yağışına bıraktı.



Yoğun kar nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ilçede araçlar ilerlemekte güçlük çekti.



Karayolları ve belediye ekipleri, ana arterler ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlattı.



Vatandaşlar da araçlarının üzerinde, iş yeri ve evlerinin önünde biriken karı temizledi.



Olumsuz havanın etkisini sürdürdüğü ilçede, sürücüler ve vatandaşlar gizli buzlanma nedeniyle uyarıldı.

