Hakkari'de Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla program düzenlendi

Hakkari'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla program gerçekleştirildi.



Mücahit Tunç Konferans Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma ve sinevizyon gösteriminin yapıldığı programda, oratoryo ve tiyatro gösterisi sunuldu.



Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı resimlerin sergilendiği programa, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, Hakkari 1. İdare Mahkemesi Başkanı Erkan Seydibey, Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

