Hakkari'de çığın kapattığı köy yolunda çalışma başlatıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığ nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunda çalışma başlatıldı. İlçeye 40 kilometre mesafedeki Yeşiltaş köyü girişindeki yola 3 gün önce çığ düştü. Toplam 4 evin tedbir amaçlı tahliye edildiği ve bazı meyve ağaçlarının zarar gördüğü bölgede, çığ riski nedeniyle çalışma yapılamamıştı. İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, uygun hava koşullarının oluşmasıyla bölgede çalışma başlattı. Kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı yolda karla mücadele eden ekipler, yolu kısa sürede açmayı planlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.