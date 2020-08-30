Şemdinli'de 7 şehit güvenlik görevlisi için anıt mezar

Azer DEMİR / ŞEMDİNLİ (Hakkari) (DHA)-HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Günyazı ve Şapatan köyleri kırsalında farlı tarihlerde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 7 güvenlik görevlisinin isimlerinin yer aldığı anıt mezarlar dualarla açıldı.
Şemdinli ilçesinde kaymakamlık tarafından, ilçenin Günyazı köyüne bağlı Çalışkanlar mezrasında farklı tarihlerde şehit edilen güvenlik korucuları Selim Bay, Selim Özer, Mehmet Demir, Sevdin Kılıç, Mehmet Şerif Olmaz ile Şapatan bölgesinde şehit edilen Jandarma Erler Muzaffer Gültekin ile Muharrem Samur'un isimlerinin yer aldığı 2 anıt mezar yapıldı. Dualarla açılan anıt mezarların yanına 6 metrekare büyüklüğünde, 20 metre yüksekliğinde Türk bayrağı dalgalandırıldı. Anıt mezarların açılışına Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Durmaz, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, protokol üyeleri ve şehit yakınları katıldı DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Şemdinli Azer DEMİR
2020-08-30 18:56:14
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