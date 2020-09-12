Kızılkaya’nın “193 Ülke Korona Korkusu” kitap çıktı

Hakkarili Yazar ve kanaat önderlerinden Hafız Abdulkadir Kızılkaya, Kur'anı Kerim ayetlerinden esinlenerek yazdığı “193 Ülke Korona Korkusu” adlı kitabı çıktı.

3 kitabı bulanan 79 yaşındaki hafız yazar Abdülkadir Kızılkaya’nın 4’üncü kitabı olan “193 Ülke Korona Korkusu” adlı 208 sayfalık kitabı da piyasaya çıktı. Kızılkaya, ”Kitabın içeriğinde korona virüs ile ilgili ebced hesapları yapılmış. Korona virüsün dünyaya nasıl yayıldığını ve neden geldiğini hepsini tek tek ayrıntılı olarak hesaplanmıştır. Kur’anı Kerim’de geçen ayetleri ebced hesaplarında çıkan sonuçlara ilişkili olduğu olaylar da da yer almaktadır. Kur’anı Kerim’de geçen her harfin, anlamı mucizesi ve her bir harfin kaç defa Kur’an da yer aldığını da detaylı olarak yazılmıştır” dedi.

79 yaşındaki yazar Kızılkaya’nın “Buka Barane, 18 bin alem felsefesi ve Diwana Santrıncê” adılı 3 kitabı da bulunuyor.

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