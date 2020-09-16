Geçitli patlamasında ölen 9 kişi mezarları başında anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geçitli patlamasında ölen 9 kişi mezarları başında anıldı

İHA

Geçitli patlamasında ölen 9 kişi mezarları başında anıldı

Hakkari'de 10 yıl önce teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu katledilen 9 sivil için anma programı düzenlendi.
Hakkari’nin Geçitli köyünden kent merkezine gelmekte olan Erol Aydın yönetimindeki 65 EN 341 plakalı köy minibüsünde, 16 Eylül 2010 tarihinde teröristlerce yola döşenen mayının uzaktan kablo düzeneği ile patlatılması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Patlatılmanın 10. yılında, hayatını kaybeden Cane Dayan, Semiha Dayan, Eşref Gür, Şirin Kurt, Raife Çiftçi, Aydın Erol, Enes Erol, Abuzeyt İdem ve Nurullah Umut Çiftçi mezarları başında anıldı.
Olayda oğlu ve yeğeni başta olmak üzere 9 yakınını kaybeden Cahit Erol ve ailesi, mezarlıkta yaptıkları anma etkinliğinde ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu pankartı açarak faillerin bulunması çağrısında bulundu. Sivilleri taşıyan köy minibüsüne yönelik yapılan kalleşçe saldırının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen faillerin bulunmadığını anımsatan Cahit Erol, olayın failleri bulununcaya dek mezarlıkta anma etkinliği düzenleyeceğini söyledi.

“Planlı ve kalleşçe yapılan bir saldırı”
10 yıldır gözyaşı döktüklerini söyleyen Erol, “Pandemi nedeniyle mezarlığa yalnızca ailemle geldim. Patlamanın üzerinden 10 yıl geçti. Ağlamaktan göz pınarlarımız kurudu. Çalmadığım kapı kalmadı ama olayın failleri bulunamıyor. Çünkü çok planlı ve kalleşçe yapılan bir saldırıdır” dedi.

‘Olayın hukuki boyutu devam ediyor”
Olayın hukuki boyutunun devam ettiğini ifade eden Erol, “Güpegündüz çıplak arazide ve kablolu düzenekle yapılan saldırının aydınlatılmaması kafamızda soru işaretleri bırakıyor. Mahkeme devam ediyor. Olay yerinde birçok delil bulunmuştu. Hukuk çok ağır ilerliyor. Bu kadar uzatılması doğru değildir. Biz acılı aileler artık faillerin bulunmasını istiyoruz. Bu olayı kim yapmışsa teröristtir. Vatandaş bunu yapmaz. İnsan bunu yapmaz. Kürt bunu yapmaz. Ama kim bunu yapmışsa teröristtir. Böyle bir katliamı ancak terörist zihniyet yapar” şeklinde konuştu.
Mezarlıkta okunan duaların ardından anma etkinliği son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit ailesinden Başkan Saklı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Şehit ailesinden Başkan Saklı’ya ziyaret
Hakkari’de yol yapım çalışması
YEREL HABERLER Hakkari’de yol yapım çalışması
Vali Akbıyık’tan Şemdinli ve Derecik’e ziyaret
YEREL HABERLER Vali Akbıyık’tan Şemdinli ve Derecik’e ziyaret
Yıllarca terör olaylarıyla anılan ilçede hizmet atağı Çukurca Belediyesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Yıllarca terör olaylarıyla anılan ilçede hizmet ...
Hakkari’de 45 kiloluk bal kabağı yetiştirildi
YEREL HABERLER Hakkari’de 45 kiloluk bal kabağı yetiştirildi
Yaralı kızıl akbabayı tedavi edip elleriyle beslediler
YEREL HABERLER Yaralı kızıl akbabayı tedavi edip elleriyle ...
Çatı katında atık malzemelerle yaptığı maketlerle hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Çatı katında atık malzemelerle yaptığı maketlerle ...
Görme engelli kardeşlerin müzik tutkusu
YEREL HABERLER Görme engelli kardeşlerin müzik tutkusu
Başkanlardan ücretsiz maske dağıtımı
YEREL HABERLER Başkanlardan ücretsiz maske dağıtımı
AK Parti’den Mütercimler hakkında suç duyurusu
YEREL HABERLER AK Parti’den Mütercimler hakkında suç duyurusu
Terörden temizlenen Kaval bölgesinin turizme kazandırılması isteği
YEREL HABERLER Terörden temizlenen Kaval bölgesinin turizme ...
Yüksekova'da PKK'nın silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Yüksekova'da PKK'nın silah, mühimmat ve yaşam ...
Şehit Aktay’ın kanı yerde kalmadı, 2 terörist öldürüldü
YEREL HABERLER Şehit Aktay’ın kanı yerde kalmadı, 2 terörist ...
Hakkari'de gizli güzellikleri keşfediliyor
YEREL HABERLER Hakkari'de gizli güzellikleri keşfediliyor
Yaşlıların evden çıkmaması için ev ev dolaşıp maske dağıtıyor
YEREL HABERLER Yaşlıların evden çıkmaması için ev ev dolaşıp maske ...
Hakkari karakovan balı piyasaya çıktı
YEREL HABERLER Hakkari karakovan balı piyasaya çıktı
Yüksekova'da şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Yüksekova'da şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli ...
'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu şehidi, törenle memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu şehidi, törenle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X