İtfaiye eri ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek, hayatını kaybetti

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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Azer DEMİR/ŞEMİDİNLİ(Hakkari), (DHA)HAKKARİ´nin Şemdinli ilçesinde, itfaiye eri Rıfat Atabak, ceviz ağacından düşerek, hayatını kaybetti.

Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu Köyü'nde yaşayan Şemdinli Belediyesi İtfaiye Amirliği'nde görevli Rıfat Atabak (40), bahçesindeki ceviz ağacına çıktı. Ancak dengesini kaybedip, düştü. İhbar üzerine gelen ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Atabak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

4 çocuk babası Rıfat Atabak´ın cenazesi, Altınsu Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Şemdinli Azer DEMİR

2020-10-10 17:34:27



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