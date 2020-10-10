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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu'ndan Yüksekova’ya ziyaret

İHA

Bakan Karaismailoğlu'ndan Yüksekova’ya ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari’nin Yüksekova ilçesine geldi.
Bir dizi incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hakkari şehir gerişindeki şantiye ziyaretinin ardından Yeni Köprü Yüksekova Tünel şantiyesi çalışmalarını inceledi. İncelemelerinin ardında Yüksekova ilçesine geçen Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, yeni seçilen yönetime başarılar diledi. Ardından Cengiz Topel Caddesi'ndeki esnafları ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, ilçede devam eden değişim ve dönüşüm kapsamındaki çalışmaları inceleyerek, Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı’dan bilgi aldı. Ziyaretlerini tamamlayan Bakan Karaismailoğlu, Selahaddin Eyyubi Havalimanına geçerek ilçeden ayrıldı.
Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretlerinde Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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