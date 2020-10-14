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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş adamlar Celal Özel ve Sabri Özel’den öğrencilere tablet desteği

İHA

İş adamlar Celal Özel ve Sabri Özel’den öğrencilere tablet desteği

Şemdinlili iş adamları Celal Özel ve kardeşi Sabri Özel, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere bağışladıkları tabletler Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.
Şemdinlili iş adamları Celal ve Sabri Özel kardeşlerin eğitim katkıları devam ediyor. İlçeye biri Anadolu lisesi olmak üzere 4 okul yaptıran Özel kardeşler, eğitimin yanı sıra birçok alanda da ilçe halkına destek sağlıyor. Özel kardeşler, son olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere 8 okula toplamda 120 adet tableti Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderdi. Teslim alınan tabletler, okul yönetimleri tarafından başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.
Tablet dağıtımı yapılan okulların idarecileri, okul ve veliler adına Özel kardeşlere teşekkür etti.

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