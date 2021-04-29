Hakkari'de, HDP'liler evlatlarını isteyen ailelerin eylemini müzik çalarak engellemeye çalıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de, HDP'liler evlatlarını isteyen ailelerin eylemini müzik çalarak engellemeye çalıştı

DHA

Hakkari'de, HDP'liler evlatlarını isteyen ailelerin eylemini müzik çalarak engellemeye çalıştı


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin eylemi 7'nci haftada da devam etti. Bir araya gelen aileler,  "Kahrolsun PKK", "Kahrolsun HDP" sloganları atıp, Türk bayraklarıyla yürüdü. HDP'liler ise yüksek sesle müzik çalarak, eylemi ve basın açıklamasını engellemek istedi.
Hakkari'de çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Mukaddes Akar Sokağı'nda bir araya geldi. 12 aile ve yakınları yaklaşık 200 metre yürüyüş yaparak, HDP il binası önüne kadar geldi. Yürüyüş boyunca da aileler "Kahrolsun PKK", "Kahrolsun HDP" sloganları atıp, Türk bayrakları ve üzerinde 'Kürt çocukları artık HDP'ye piyon olmayacak', 'Çocuklarımız dağda kurda, kuşa yem olmasın' yazılı pankartlar taşıdı. HDP'liler ise ailelerin sesini bastırmak için parti balkonuna ses sistemi kurarak yüksek sesle müzik açtı.  
'PKK KAYBEDECEK ANNELER KAZANACAK'
Kayınbiraderi 5 yıl önce dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, Hakkarili anneler adına yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bizler bugün burada dağa kaçırılmış, kandırılmış çocuklarımıza kavuşmak ve sesimizi duyurmak için Hakkari anneleri ve kadınlar olarak toplanmış bulunmaktayız. Bizler buradan yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye´ye haykırıyoruz. Gün birlik, beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm doğu ve güneydoğu halkı artık uyansın. PKK´nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Yeter artık, kardeş kardeşi vurmasın gelin korkmayın birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Biz yüreği yanık olan anneler olarak tek isteğimiz her canlının nasıl yaşam hakkı varsa dağdaki çocuklarımızın da yaşam hakkı vardır diyoruz. Ve biz çocuklarımızı HDP´den istiyoruz. Evlatlarımıza kavuşmak için göstermiş olduğumuz kararlı duruş karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte teröre son diyoruz. PKK kaybedecek anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak kan ve ölümler son bulacaktır.''
'2 EVLADIM İÇİN GELDİM' 
Evlat nöbetine 2 çocuğu için katılan Necibe Çifçi ise; "2 evladım için geldim bir evladımı dağa kaçırdılar 2015´te Rojat Çifçi, 2017´de oğlum Sami Çifçi kardeşinin peşinde dolaştığı için gidip onu arıyordu. Bir gece bir grup PKK´lı bizim evi sardı köyde oturuyordum. Gece yarısı eve girdiler. Bizim elektriği kesmişlerdi. İçeri girip benim oğlumu evden alıp bir ahıra götürdüler elini kolunu bağlayarak infaz ettiler. Ne için kardeşinin peşinde dolaştığı için. İnşallah Allah´ın izni ile devletimin gücü ile  ben diğer evladıma kavuşacağım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-04-29 16:25:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkarili öğrencilere tablet desteği
YEREL HABERLER Hakkarili öğrencilere tablet desteği
PKK, kardeşlerin birini kaçırdı diğerini şehit etti Hakkari’de 'Evlat Nöbeti' 7’nci haftasında
YEREL HABERLER PKK, kardeşlerin birini kaçırdı diğerini şehit ...
Sınırın sıfır noktasında uçak ve helikopter hareketliliği
YEREL HABERLER Sınırın sıfır noktasında uçak ve helikopter ...
Demir yüklü tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Demir yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Belediyede tam kapanma öncesi 'seyahat izin belgesi' yoğunluğu
YEREL HABERLER Belediyede tam kapanma öncesi 'seyahat izin belgesi' ...
Şehit Gökçe için uğurlama töreni
YEREL HABERLER Şehit Gökçe için uğurlama töreni
Yüksekova’da ‘Süper Ay’ güzelliği
YEREL HABERLER Yüksekova’da ‘Süper Ay’ güzelliği
Yüksekova’da 1 kilometrelik 'izin' kuyruğu oluştu
YEREL HABERLER Yüksekova’da 1 kilometrelik 'izin' kuyruğu oluştu
AK Parti İl Başkanı Özbek'ten 15 öğrenciye tablet desteği
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Özbek'ten 15 öğrenciye tablet ...
Yüksekova’da Afrika’yı andıran görüntüler Mandaların sudan geçmesi belgesellerdeki bufalo sürülerini andırıyor
YEREL HABERLER Yüksekova’da Afrika’yı andıran görüntüler Mandaların ...
Şehit Çalım için Hakkari'de tören düzenlendi
YEREL HABERLER Şehit Çalım için Hakkari'de tören düzenlendi
Kuzey Irak şehidi törenle memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Kuzey Irak şehidi törenle memleketine uğurlandı
Hakkari'de OSB toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de OSB toplantısı yapıldı
Yüksekova’da silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Yüksekova’da silah ele geçirildi
Kaymakam Güven’den şehit ailelerine ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Güven’den şehit ailelerine ziyaret
Yüksekova'da kadın eliyle ekim seferberliği
YEREL HABERLER Yüksekova'da kadın eliyle ekim seferberliği
Şehit Piyade Teğmen Kıvık'ın cenazesi memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Piyade Teğmen Kıvık'ın cenazesi memleketine ...