Hakkari'de, HDP'liler evlatlarını isteyen ailelerin eylemini müzik çalarak engellemeye çalıştı



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin eylemi 7'nci haftada da devam etti. Bir araya gelen aileler, "Kahrolsun PKK", "Kahrolsun HDP" sloganları atıp, Türk bayraklarıyla yürüdü. HDP'liler ise yüksek sesle müzik çalarak, eylemi ve basın açıklamasını engellemek istedi.

Hakkari'de çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Mukaddes Akar Sokağı'nda bir araya geldi. 12 aile ve yakınları yaklaşık 200 metre yürüyüş yaparak, HDP il binası önüne kadar geldi. Yürüyüş boyunca da aileler "Kahrolsun PKK", "Kahrolsun HDP" sloganları atıp, Türk bayrakları ve üzerinde 'Kürt çocukları artık HDP'ye piyon olmayacak', 'Çocuklarımız dağda kurda, kuşa yem olmasın' yazılı pankartlar taşıdı. HDP'liler ise ailelerin sesini bastırmak için parti balkonuna ses sistemi kurarak yüksek sesle müzik açtı.

'PKK KAYBEDECEK ANNELER KAZANACAK'

Kayınbiraderi 5 yıl önce dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, Hakkarili anneler adına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bizler bugün burada dağa kaçırılmış, kandırılmış çocuklarımıza kavuşmak ve sesimizi duyurmak için Hakkari anneleri ve kadınlar olarak toplanmış bulunmaktayız. Bizler buradan yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye´ye haykırıyoruz. Gün birlik, beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm doğu ve güneydoğu halkı artık uyansın. PKK´nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Yeter artık, kardeş kardeşi vurmasın gelin korkmayın birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Biz yüreği yanık olan anneler olarak tek isteğimiz her canlının nasıl yaşam hakkı varsa dağdaki çocuklarımızın da yaşam hakkı vardır diyoruz. Ve biz çocuklarımızı HDP´den istiyoruz. Evlatlarımıza kavuşmak için göstermiş olduğumuz kararlı duruş karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte teröre son diyoruz. PKK kaybedecek anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak kan ve ölümler son bulacaktır.''

'2 EVLADIM İÇİN GELDİM'

Evlat nöbetine 2 çocuğu için katılan Necibe Çifçi ise; "2 evladım için geldim bir evladımı dağa kaçırdılar 2015´te Rojat Çifçi, 2017´de oğlum Sami Çifçi kardeşinin peşinde dolaştığı için gidip onu arıyordu. Bir gece bir grup PKK´lı bizim evi sardı köyde oturuyordum. Gece yarısı eve girdiler. Bizim elektriği kesmişlerdi. İçeri girip benim oğlumu evden alıp bir ahıra götürdüler elini kolunu bağlayarak infaz ettiler. Ne için kardeşinin peşinde dolaştığı için. İnşallah Allah´ın izni ile devletimin gücü ile ben diğer evladıma kavuşacağım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-04-29 16:25:53



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