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Hakkari Halk Eğitimi Merkezi Müdiresi Yurdagül Timur yılın öğretmeni seçildi.

Yurdagül Timur, Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 4 gün süren Ankara’daki etkinliklere katılarak 24 Kasım’da Hakkari'yi temsil etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tertip edilen programda, Hakkâri Halk Eğitim Merkezi Müdiresi Yurdagül Timur yılın öğretmeni seçildi.

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