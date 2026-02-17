Canlı
        Hakkari'nin neyi meşhur? Hakkari'de ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

        Hakkari'nin neyi meşhur? Hakkari'de ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

        Türkiye'nin en güneydoğu ucunda, gökyüzüne komşu zirvelerin ve derin vadilerin arasında saklı kalan Hakkari, doğanın en vahşi ve en büyüleyici halini barındıran müstesna bir coğrafyadır. Cilo Dağları'nın dört mevsim erimeyen buzullarından Zap Suyu'nun hırçın akışına kadar her detay, bu şehrin ne kadar dirençli ve karakterli olduğunu gösterir.

        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 10:52 Güncelleme: 17.02.2026 - 10:52
        Hakkari'nin neyi meşhur?
        Hakkari, sadece coğrafi bir sınır şehri değil, aynı zamanda binlerce yıllık bir kültürel birikimin, yayla geleneklerinin ve Mezopotamya’dan Kafkasya’ya uzanan etkileşimlerin bir sentezidir. Şehre adım attığınızda sizi karşılayan o keskin ve tertemiz hava, aslında modern dünyanın karmaşasından ne kadar uzakta olduğunuzun ilk işaretidir. Yüksek rakımlı platoların sunduğu bu mistik atmosfer, ziyaretçilerini bir yandan zorlu doğa koşullarıyla yüzleştirirken diğer yandan el değmemiş güzelliklerle ödüllendirir. Bu topraklar, ters lalenin hüzünlü güzelliğinden Sat Gölleri’nin turkuaz sessizliğine kadar pek çok nadir değeri bağrında taşır.

        Hakkari, sarp kayalıkların ve geçit vermez dağların arasında kurulmuş olması sebebiyle tarih boyunca birçok medeniyete sığınak olmuş, kendine has dokusunu ve geleneklerini korumayı başarmıştır. Şehre girdiğinizde sizi selamlayan dik yamaçlar, bu kentin neden bir kale gibi görüldüğünü anlamanıza yardımcı olur. Burası, sadece bir doğa harikası değil, aynı zamanda hayvancılığın ve yaylacılığın şekillendirdiği köklü bir sosyal mirasın da merkezidir. Bu haberimizde, Hakkari mutfağının yüksek dağlardan gelen şifalı bitkilerle harmanlanmış tatlarından kentin sembolü haline gelmiş tarihi yapılarına kadar tüm detayları paylaşıyoruz.

        HAKKARİ’DE NE YENİR?

        Hakkari mutfağı, kentin coğrafi yapısına ve hayvancılığa dayalı yaşam biçimine paralel olarak şekillenmiş, oldukça karakteristik ve doyurucu bir yapıya sahiptir. Şehrin gastronomik kimliğinin en güçlü halkası, yüksek yaylalarda yetişen binlerce çeşit endemik bitkinin süte ve ete kattığı aromadır. Hakkari denince akla gelen ilk lezzetlerden biri olan doaba, dövme buğday ve süzme yoğurtla hazırlanan, içine kemikli etin eklendiği oldukça besleyici bir yemektir. Bu yemek, bölge insanının zorlu doğa koşullarına karşı direnç kazanmasını sağlayan temel enerji kaynaklarından biridir. Bir diğer yöresel simge ise qiris adı verilen, kemikli parça etin sebzelerle ve özel baharatlarla ağır ağır pişirilmesiyle hazırlanan nefis bir lezzettir.

        Hamur işleri ve yerel bitkiler konusunda da oldukça yaratıcı olan kentte, mendo ve heliz gibi dağlardan toplanan şifalı otlar, hem yemeklerin içine katılır hem de peynirlerin aromalandırılmasında kullanılır. Hakkari otlu peyniri, Van peynirine benzese de içindeki bitki çeşitliliği ve yapım tekniğiyle kendine has bir sertliğe ve tada sahiptir. Bir diğer yöresel tat olan xekola ise kurutulmuş meyvelerin ve kuruyemişlerin pekmezle buluştuğu, kış aylarının vazgeçilmez bir tatlısıdır. Hakkari mutfağında etin yeri çok ayrıdır; özellikle yaylalarda özgürce otlayan hayvanların etinden hazırlanan çeşitli kebaplar ve tandır yemekleri, etin en doğal ve en lezzetli halini sunar. Tatlı faslında ise bölgenin kaliteli çiçek balıyla hazırlanan helvalar ve cevizli tatlılar öne çıkar. Yemekten sonra içilen ve Zap Suyu’nun ferahlığını taşıyan demli bir çay, Hakkari’nin bu zengin lezzet yolculuğunu tamamlayan en samimi dokunuştur.

        HAKKARİ’DA NERELER GEZİLİR?

        Hakkari seyahatinin en büyüleyici ve heybetli durakları, hiç kuşkusuz gökyüzüne meydan okuyan zirveleridir. Cilo Dağları, Türkiye’nin en yüksek ikinci zirvesi olan Reşko’ya ev sahipliği yapar ve buradaki buzullar, on binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Buzul göllerinin etrafında yapılan bir yürüyüş, doğanın ne kadar kadim ve güçlü olduğunu hissettirir. Bir diğer doğa harikası olan Sat Buzul Gölleri ise yüksek rakımda turkuaz rengiyle parlayan, etrafındaki rengarenk çiçeklerle bir vaha gibi huzur veren bir duraktır. Doğa tutkunları için bir diğer vazgeçilmez sembol ise ağlayan gelin olarak da bilinen ters laledir. Sadece bahar aylarında ve belirli bölgelerde açan bu nadir çiçek, kentin doğal zenginliğinin en zarif göstergesidir.

        Tarih meraklıları için Hakkari’nin merkezinde bulunan Meydan Medresesi, kentin geçmişine ışık tutan en önemli yapıdır. Osmanlı dönemine ait olan bu medrese, taş işçiliği ve avlulu yapısıyla bölgenin eğitim ve kültür tarihini yansıtır. Şehrin manevi siluetini tamamlayan camiler ve eski yerleşim alanlarındaki kalıntılar, Hakkari’nin ne kadar köklü bir yerleşim olduğunu kanıtlar niteliktedir. Kış turizminin yükselen değerlerinden biri olan Merga Bütan Kayak Merkezi ise modern pistleri ve kaliteli kar yapısıyla sporseverleri ağırlar. Ayrıca Zap Vadisi boyunca uzanan yolculuk, nehrin coşkulu akışı ve sarp kayalıkların manzarasıyla her anı bir seyir şölenine dönüştürür.

