Hakkari-Şırnak kara yolunun açık olduğunu, tüm lojistik malzemenin de bu yoldan taşındığını dile getiren Taşyapan, şöyle devam etti: "Orası Van tarafında işi olan vatandaşlarımız için biraz daha uzak bir mesafe. En azından o istikametimiz şu an açık. Bu, bir afettir. Bunun zamanlamasını biz yapamıyoruz. Burada başka bir alternatif güzergahımızın olmaması bizi en çok sıkıntıya sokan konuların başında geldi. Bunu birlik, beraberlik içinde, birbirimizi anlayarak atlatmayı umuyoruz. Yapıcı tüm eleştirilerden de ders çıkarmak bizim görevimiz. Sahada çalışan tüm kurumlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hem ilin Valisi hem de Belediye Başkan Vekili olarak bütün sorunlarımızın, sıkıntılarımızda olduğu gibi bu konuda da en üst düzeyde gayret gösterdiğimizi bilmelerini istiyorum."