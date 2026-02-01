Habertürk
Habertürk
        Enes Batur'dan açıklama

        Uyuşturucu soruşturmasında, komedyen Hasan Can Kaya, şarkıcılar; Reynmen ve Emirhan Çakal'ın da aralarında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli aranırken, 9 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerden Enes Batur, açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2026 - 17:07 Güncelleme: 01.02.2026 - 17:13
        Yakalama kararı hakkında açıklama
        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Komedyen Hasan Can Kaya ile 'Reynmen' adıyla tanınan şarkıcı ve sosyal medya ünlüsü Yusuf Aktaş ve rapçi Emirhan Çakal'ın da aralarında olduğu 11 kişi, dün gözaltına alındı. 1 şüpheli aranırken, 9 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

        Reynmen
        Reynmen
        Hakkında yakalama kararı çıkarılan 9 kişi arasında yer alan YouTuber Enes Batur, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yurt dışında bulunduğunu ifade eden Batur'un açıklamasında şu ifadeler yer alıyor: Hakkımda, bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan bir soruşturmaya ilişkin haberler nedeniyle, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Öncelikle belirtmek isterim ki; söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, içeriğiyle ilgili net bilgi sahibi değilim. Halihazırda önceden planlanmış, söz konusu soruşturma ile hiçbir ilgisi bulunmayan tamamıyla sosyal medyaya içerik üretmek için bir dize video çekimi için 25 gündür yurt dışında bulunmaktayım. Bu süreç sonunda, planlandığı şekilde ülkeme dönüş yapacağım. Hukuki çerçevede yanıt vermeye ve gerekli iş birliğini göstermeye hazırım. Soruşturmanın gizliliği gereği, bu aşamada daha fazla detay paylaşmam mümkün değildir. Kamuoyundan, yanıltıcı, spekülatif ve doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesini önemle rica ediyorum. Saygılarımla Enes Batur.

        Enes Batur
        Enes Batur
        Gözaltına alındılar
        #Enes Batur
