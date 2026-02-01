İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Komedyen Hasan Can Kaya ile 'Reynmen' adıyla tanınan şarkıcı ve sosyal medya ünlüsü Yusuf Aktaş ve rapçi Emirhan Çakal'ın da aralarında olduğu 11 kişi, dün gözaltına alındı. 1 şüpheli aranırken, 9 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Reynmen

REKLAM

Hakkında yakalama kararı çıkarılan 9 kişi arasında yer alan YouTuber Enes Batur, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yurt dışında bulunduğunu ifade eden Batur'un açıklamasında şu ifadeler yer alıyor: Hakkımda, bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan bir soruşturmaya ilişkin haberler nedeniyle, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Öncelikle belirtmek isterim ki; söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, içeriğiyle ilgili net bilgi sahibi değilim. Halihazırda önceden planlanmış, söz konusu soruşturma ile hiçbir ilgisi bulunmayan tamamıyla sosyal medyaya içerik üretmek için bir dize video çekimi için 25 gündür yurt dışında bulunmaktayım. Bu süreç sonunda, planlandığı şekilde ülkeme dönüş yapacağım. Hukuki çerçevede yanıt vermeye ve gerekli iş birliğini göstermeye hazırım. Soruşturmanın gizliliği gereği, bu aşamada daha fazla detay paylaşmam mümkün değildir. Kamuoyundan, yanıltıcı, spekülatif ve doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesini önemle rica ediyorum. Saygılarımla Enes Batur.