Halaylar tutuldu! Yollar kapandı! Hem sevinç hem mahrumiyet! Türkiye'den kar manzaraları...

KAR MANZARALARI | Halaylar tutuldu, yollar kapandı, hem sevinç hem mahrumiyet... İşte Yurdun dört yanından kar manzaraları - Öne çıkan haberler

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DHA

Ankara'da yaşayan Erzurumlular yoğun kar yağışını davul zurna ile kutladı. Etimesgut'taki Süvari Mahallesi'nde yoğun kar yağışını kutlamak için bir etkinlik düzenlendi.

ERZURUMLULARIN BAŞKENT'TE KAR HALAYI AA'da yer alan habere göre Başkent'te yaşayan Erzurumlular kar yağışını davul zurna eşliğinde halay çekerek kutlarken mahalle sakinleri de onlara katıldı. Etkinlikte renkli görüntüler yaşandı.

KOZAN-FEKE YOLU TRAFİĞE KAPANDI DHA'da yer alan habere göre sabah saatlerinde Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bazı bölgelerde yoğunluk gösteren kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kozan ve Feke ilçelerini birbirine bağlayan yol, Akkaya mevkiinde trafiğe kapandı. Biriken kar nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.

DİYARBAKIR'DA KAR SEVİNCİ Diyarbakır merkezine yılın ilk karı sabahın ilk ışıklarında geldi, şehir beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Güneydoğu Anadolu genelinde kar yağışının etkili olacağı ve kar kalınlığının 20 santimetreyi bulacağı bildirildi.

KARS'TA GÖL VE DERELER BUZ TUTTU Kars'ta soğuk hava nedeniyle göl ve dereler buzla kaplandı. Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttü. Sarıkamış ilçesinde de araçların ve iş yerlerinin camları buz tuttu. Bitki ve ağaçlarda kırağı oluşurken, buz tutan göletlerde yaban hayvanları yiyecek bulmaya çalıştı.

ŞANLIURFA'DA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER Şanlıurfa'da sabaha karşı etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Kar, tarihi Balıklıgöl ve Şanlıurfa Kalesi'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar da tarihi Balıklıgöl yerleşkesini gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

KÜTAHYA'DA SÜRÜCÜLER ZORLANDI İHA'da yer alan habere göre Kütahya'nın Domaniç ilçesi bin 500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar karın keyfini yaşıyor.