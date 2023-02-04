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Haberler Gündem Hava Durumu Kar küresi | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Beyaz örtü yurdu sarıyor! Meteoroloji'den 10 kent için kar alarmı! - İstanbul'da kar yağışı...
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Beyaz örtü yurdu sarıyor! İstanbul için kar raporu! Meteoroloji'den 10 kent için kar alarmı!

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre bugün özellikle kar yağışının Doğu ve Güneydoğu'da etkili olacağı belirtilirken, 10 kent için de "sarı" alarm verildi. Kar yağışının İç Anadolu'da da süreceği öğrenildi. İstanbul içinse yarın sabah saatlerinden itibaren başlaması beklenen karla karışık yağmurum, perşembe gününe kadar aralıklarla süreceği açıklandı. İşte yurt genelinde illerimizde beklenen sıcaklıklar, kar raporu ve hava durumu...

Kar küresi | İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Beyaz örtü yurdu sarıyor! Meteoroloji'den 10 kent için kar alarmı! - İstanbul'da kar yağışı...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Sivas ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ KAR VAR

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ RİSKİ

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

SICAKLIK İÇ KESİMLERDE DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığı ise kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN PEŞ PEŞE UYARI GELDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentte hafta sonu beklenen yağışlarla ilgili dün açıklamada bulunmuştu. Yerlikaya, "Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.

PAZARDAN PERŞEMBEYE YAĞIŞ VAR

AKOM'dan yapılan açıklamada da, pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiği belirtildi. Öte yandan İSKİ'den yapılan uyarıda "soğuk hava dalgası sebebiyle donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için, açıkta bulunan su boruları ve sayaçlar, soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi de izole edilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar ise şöyle:

ANKARA: 2, Çok bulutlu.

İSTANBUL: 8, Çok bulutlu, öğlen ve gece saatlerinden yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu.

İZMİR: 7, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 9, Çok bulutlu, öğlen ve gece saatlerinden yağmurlu.

EDİRNE: 10, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.

KÜTAHYA: 1, Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı.

MUĞLA: 8, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

ADANA: 12, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

ANTALYA: 13, Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY: 8, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

MERSİN: 14, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 4, Çok bulutlu ve bu gece saatlerinde kar yağışlı.

KAYSERİ: 2, Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı.

KONYA: 4, Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı.

BOLU: 4, Çok bulutlu.

KASTAMONU: 5, Çok bulutlu.

SAMSUN: 9, Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu.

TRABZON: 10, Çok bulutlu.

ERZURUM: -5, Çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı.

KARS: -6, Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı.

MALATYA: -1, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.

VAN: 0, Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 2, Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı.

GAZİANTEP: 2, Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı.

SİİRT: 3, Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı.

ŞANLIURFA: 3, Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı.

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