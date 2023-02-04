İstanbul için çok şiddetli fırtına uyarısı! Hızı 120 km'yi bulacak!

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HABERTURK.COM

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul için fırtına uyarısında bulundu. Öztel, İstanbul'da büyük bir fırtına beklendiğini açıkladı. Öztel şunları söyledi:

"FIRTINANIN HIZI 120 KM'YE ÇIKACAK"

"Rüzgarın hızı şehir içinde 80 km'yi bulacak. 120 kilometreye kadar da ulaşabilir. Tabelaları uçuracak bir rüzgar bu. İstanbullular büyük fırtınaya hazırlıklı olsunlar.

"PERŞEMBEYE KADAR KAR HAVASININ İÇİNDEYİZ"

Gelecek perşembeye kadar kar havasının içerisindeyiz. Çatalca istikametine doğru kar nedeniyle trafik aksayabilir. Pazar akşamı Kırklareli'nden Silivri'ye uzanan bir kar örtüsü bekleniyor.

"FIRTINA TEHLİKE YARATABİLİR"

Pazartesi günü de İstanbul'da kuvvetli yağış var. İnsanların dışarıda yürümesi için fırtına tehlikeli bir durum. Okullar tatil olur mu diye bekleniyor; soruluyor. Bu fırtınanın çok kuvvetli ve tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirtmek gerekir. Hazırlıklı olmalı."