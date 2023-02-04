İstanbul için çok şiddetli fırtına uyarısı! Hızı 120 km'yi bulacak!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul çok şiddetli fırtına uyarısı verildi! Rüzgar 120 km'yi bulacak! - Son dakika haberler
ABONE OL

İstanbul için çok şiddetli fırtına uyarısı! Hızı 120 km'yi bulacak!

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul beyaz örtüyü beklerken şiddetli fırtına uyarısında bulundu. Öztel, fırtınanın hızının 80 ilâ 120 km'ye ulaşacağını ve bunun tabelaları uçurabileceğini söyledi. Öztel, pazar ve pazartesi günü şiddetli yağışın süreceğini söyledi

Hava durumu İstanbul çok şiddetli fırtına uyarısı verildi! Rüzgar 120 km'yi bulacak! - Son dakika haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul için fırtına uyarısında bulundu. Öztel, İstanbul'da büyük bir fırtına beklendiğini açıkladı. Öztel şunları söyledi:

"FIRTINANIN HIZI 120 KM'YE ÇIKACAK"

"Rüzgarın hızı şehir içinde 80 km'yi bulacak. 120 kilometreye kadar da ulaşabilir. Tabelaları uçuracak bir rüzgar bu. İstanbullular büyük fırtınaya hazırlıklı olsunlar.

"PERŞEMBEYE KADAR KAR HAVASININ İÇİNDEYİZ"

Gelecek perşembeye kadar kar havasının içerisindeyiz. Çatalca istikametine doğru kar nedeniyle trafik aksayabilir. Pazar akşamı Kırklareli'nden Silivri'ye uzanan bir kar örtüsü bekleniyor.

"FIRTINA TEHLİKE YARATABİLİR"

Pazartesi günü de İstanbul'da kuvvetli yağış var. İnsanların dışarıda yürümesi için fırtına tehlikeli bir durum. Okullar tatil olur mu diye bekleniyor; soruluyor. Bu fırtınanın çok kuvvetli ve tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirtmek gerekir. Hazırlıklı olmalı."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

4 Şubat Dünya Kanser Günü
GÜNDEM 4 Şubat Dünya Kanser Günü
EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ BUGÜN | Komisyondan geçti! 2023 EYT ne zaman yasalaşacak?
GÜNDEM EYT'de kritik aşama! İşte son durum...
Son dakika: Uğur Dündar'ın kız kardeşi Gülten Dündar hayatını kaybetti
GÜNDEM Uğur Dündar'ın kız kardeşi hayatını kaybetti
Son dakika: Uçak seferleri iptal mi edildi, bugün hangi uçuşlar iptal edildi? THY açıkladı: İstanbul Havalimanı'ndan 238 sefer iptal edildi!
GÜNDEM THY İstanbul'dan 238 uçak seferinin iptalini ...
2023 ÖSYM takvimi açıklandı mı? YKS, KPSS, ALES, DGS, MSÜ sınav tarihleri ne zaman?
GÜNDEM 2023 ÖSYM takvimi ve tüm sınav tarihleri
Ev sahipleri dikkat! Evini göçmenlere kiralayanlara büyük ceza! - Gündem haberleri
GÜNDEM Ev sahipleri dikkat! Evini göçmenlere kiralayanlara ...
Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 6 Şubat 2023 Kabine toplantısı kararları ne?
GÜNDEM Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri
KAR MANZARALARI | Halaylar tutuldu, yollar kapandı, hem sevinç hem mahrumiyet... İşte Yurdun dört yanından kar manzaraları - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Halaylar tutuldu! Yollar kapandı! Hem sevinç hem ...
Yoğun bakımda oksijeni kapatan teknikerin 25 yıla kadar hapsi istendi - Güncel haberler
GÜNDEM Yoğun bakımda oksijeni kapatmıştı! İşte istenen ceza
Miraç Kandili ne zaman ve hangi ay idrak edilecek? Diyanet Miraç Kandili anlamı ve önemi
GÜNDEM Miraç Kandili ne zaman ve hangi ay idrak edilecek?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.