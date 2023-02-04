Otellerdeki çarşaf ve havlular neden daima beyaz?

DHA

THY'den yapılan açıklamada, beklenen hava muhalefeti nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı uçuşların yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebileceği belirtilerek, yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranları üzerinden uçuş numaralarını veya parkur bilgilerini girerek ulaşabilecekleri, uçuşlara ilişkin yolcuların hakları yine aynı sayfadan öğrenebilecekleri ifade edildi.

5-6 ŞUBAT'TA 238 SEFER İPTAL EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde toplam 238 seferini iptal etti.

72 İÇ HAT, 166 DIŞ HAT UÇUŞU YAPILMAYACAK

AA'da yer alan habere göre iptal edilen 238 sefere ilişkin olarak, "Bunların 72'si iç hat, 166'sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir."