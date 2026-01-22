Habertürk
Habertürk
        Haldun Dormen'in cenaze programı: Vasiyeti yerine getirilecek

        Haldun Dormen'in cenaze programı

        Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen'in, cenaze programına dair detaylar belli oldu. Dormen için ilk tören, vasiyetinde belirttiği üzere Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek

        Giriş: 22.01.2026 - 16:39 Güncelleme: 22.01.2026 - 16:39
        Vasiyeti yerine getirilecek
        Haldun Dormen, dün akşam saatlerinde 97 yaşında hayata veda etti. Hastanede bir süredir enfeksiyon tedavisi gören Dormen'in ölümü Türkiye'yi yasa boğdu.

        Haldun Dormen için ilk tören, vasiyetinde belirttiği üzere Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenecek. 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek anma töreninin ardından, usta sanatçının cenazesi Teşvikiye Camii’ne götürülecek. Teşvikiye Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Haldun Dormen, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan, Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyareti

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan, Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyareti

