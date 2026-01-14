Usta tiyatrocu Haldun Dormen'in son durumu nasıl?
Geçtiğimiz günlerde grip nedeniyle hastanede tedavi gören usta tiyatrocu Haldun Dormen entübe edildi. Solunumu desteklemek amacıyla yapılan tedavinin ardından Dolmen'in hayatını kaybettiğine dair iddialar gündeme geldi. Dormen'in oğlu Ömer Dormen, iddiaları reddederek, "Benden duymadığınız sürece lütfen bu tür haberlere itibar etmeyiniz" dedi. Peki, Haldun Dormen'in son durumu nasıl?
Bir süredir grip nedeniyle tedavi gören usta tiyatrocu Haldun Dormen, solunumu desteklemek amacıyla entübe edildi. Oğlu Ömer Dormen tarafından yapılan açıklamada, "Tedavisi yoğun bakımda büyük bir özenle sürdürülüyor." denildi. Peki, Haldun Dormen'in son durumu nasıl?
HALDUN DORMEN GRİP NEDENİYLE HASTANEYE YATIRILDI
97 yaşındaki usta tiyatrocu Haldun Dormen, grip nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu. Dormen'in tedavisine tedbir amaçlı olarak yoğun bakım sevisinde devam edildiği öğrenildi.
HALDUN DORMEN'İN SON DURUMU NASIL?
Tedbir amaçlı yoğun bakıma alınan Haldun Dormen entübe edildi. Usta oyuncunun sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada ise "Solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi" ifadelerine yer verildi.
OĞLUNDAN "ÖLDÜ" İDDİALARINA YANIT GELDİ
Tedavisi devam edilen Haldun Dormen hakkındaki ölüm iddialarına oğlundan gecikmedi. Ömer Dormen; "Mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm sevenlerinin ve dostlarının bu süreçte bizlere verdiği destek bizim için çok kıymetli. Babam Haldun Dormen için 'hayatını kaybetti' yönünde çıkan haberler doğru değildir. Benden duymadığınız sürece lütfen bu tür haberlere itibar etmeyiniz" dedi.
HALDUN DORMEN'İN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Babasının sağlık durumu hakkında da açıklamada bulunan Ömer Dormen; "Tedavisi yoğun bakımda büyük bir özenle sürdürülüyor. Şu an için durumu stabil. Doktorlarına ve tüm sağlık ekibine ne kadar teşekkür etsek az. Olumlu ya da olumsuz her türlü gelişmeyi sizinle paylaşacağız. Anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Haldun Dormen'in gelini Ayşe Arman da "Haldun Dormen vefat etmedi, hayatta. Durumu stabil. Tedavisi sürüyor. Evet, entübe, evet yaşı var ama biz umut etmeye devam ediyoruz. Sizler de dualarınızı eksik etmeyin" açıklamasında bulundu.